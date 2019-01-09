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В бельгийском порту обнаружили рекордные 7,4 тонн марихуаны

В бельгийском порту обнаружили рекордные 7,4 тонн марихуаны
14:08 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua Фото: pixabay

Новости мира: В Бельгии изъяли рекордную партию марихуаны на 59 млн евро.

Бельгийские таможенники обнаружили в порту Антверпена контейнер с 7,4 тонны каннабиса, что является одной из крупнейших партий, изъятых в последние годы.

Об этом сообщает RTBF.

Марихуану изъяли еще 20 декабря, однако известно об этом стало только сейчас.

Таможенники проверили один из контейнеров с кирпичом, который прибыл из Лаоса, и обнаружили там пакеты с марихуаной.

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Отмечается, что обычно в порту Антверпена изымают крупные партии кокаина, а эта находка является достаточно необычной.

За такое количество марихуаны на рынке можно получить 59 млн евро.

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Все по теме:

Бельгия, Марихуана, Контрабанда, Лаос.
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