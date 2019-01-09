Топ-5 "фейков" российской пропаганды за 2018 год

Новости мира: Европейское издание EUvsDisinfo составило рейтинг наиболее интересных попыток российских пропагандистов обмануть мировое сообщество.

Европейский ресурс EUvsDisinfo составил перечень самых нелепых попыток кремлевских пропагандистов ввести в заблуждение мировое сообщество в 2018 году.

Соответствующий рейтинг опубликован на сайте EUvsDisinfo.

Первое место в рейтинге занимает репортаж российского "Первого канала" из Сирии в феврале 2018 года, в котором приводятся кадры оперативной съемки боевого столкновения. На самом деле, как выяснили настоящие журналисты-исследователи, эти кадры были “одолжены“ из компьютерной игры “Arma 3”.

Другой эпизод касается сообщения на канале "Россия-1" о встрече министра Лаврова с лидером Северной Кореи в июне прошлого года. На обнародованной во время эфира фото участников встречи российские пропагандисты с помощью фотошопа “дорисовали“ Ким Чен Ыну улыбку, которой в действительности не было на его лице.

В перечень курьезов европейский источник отнес также попытку канала "RT" (Россия сегодня) представить лиц, причастных к химической атаке в Солсбери, обычными туристами. Но в результате таких действий вся российская аудитория увидела эти события через “туман лжи“.

Следующий эпизод касается репортажа о визите Путина в российский город Омск в августе 2018 года. В репортаже использованы живописные съемки городского ландшафта для иллюстрации благоустройства и экологичности Омска. На самом деле, на кадрах был не Омск, который остается унылым панельным городом, а московский район Митино.

Еще один ляп европейский источник характеризует как “оговорку по Фрейду“, когда российское телевидение объявило Азовское море внутренним морем России“. Интересно, что этот репортаж и такой информационный посыл появились просто накануне реальной эскалации ситуации в этом регионе.

Издание приводит другие случаи, когда спроцитированные российским телевидением наблюдатели на местных выборах не узнали свой комментарий в российском переводе, или когда российской аудитории представили инновационного “танцующего робота“, который на самом деле оказался человеком, одетой в “роботизированный“ костюм. Упоминается также известный случай, когда во время подготовки очередного фейка об Украине российские пропагандисты на роль “разочарованного украинца“ пригласили актера из Беларуси. Иронию вызвала и попытка российских телевизионщиков выдать репортаж британского телевидения об обучении военных связистов за “спецоперацию“ по подготовке дезинформации против России.

“Наверное, на российском государственном телевидении надеются, что никто другой не заметит, откуда они берут свой видеоряд“, - отмечает EUvsDisinfo.