Президент Грузии прокомментировала возможность восстановления дипотношений с РФ

Новости мира: Президент Грузии пока не видит предпосылок для восстановления дипотношений с РФ.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на данном этапе не видит условий для восстановления дипломатических отношений с Россией.

"Я не готова дать в этом направлении какие-либо советы правительству или законодательному органу", - заявила С.Зурабишвили в пятницу на пресс-конференции.

Она считает, что восстановление дипломатических отношений, начало диалога или каких-либо новых отношений с РФ в настоящее время невозможно без участия "главных партнеров Грузии".

Напомним, в МИД РФ прокомментировали заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что Россия "может потерять единственного союзника на западном направлении"