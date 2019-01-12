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Македония ждет от Греции шагов по окончательному урегулированию многолетнего спора

Македония ждет от Греции шагов по окончательному урегулированию многолетнего спора
23:49 Сб, 12 Январь 2019 Телеграф Европейская правда

Новости мира: Македония ждет от Греции шага к разблокированию ее вступления в НАТО.

Премьер-министр Македонии Зоран Заев в субботу призвал Грецию ратифицировать двустороннее соглашение о переименовании его страны на Республику Северную Македонию и таким образом прекратить многолетний спор между двумя государствами.

Об этом сообщает агентство AFP.

Македонские депутаты одобрили соглашение поздно вечером в пятницу. Теперь, чтобы соглашение вступило в силу, оно нуждается в одобрении в парламенте Греции.

"Наш парламент нашел в себе силы, хотя это и было нелегко. Я убежден, что парламент Греции также найдет силы, чтобы принять это решение", - сказал Заев на пресс-конференции в Скопье.

Заев обратился к своему греческому коллеге Алексису Ципрасу, чтобы и Греция со своей стороны выполнила достигнутые в прошлом году договоренности.

"В течение 10 дней ... если мы увидим, что все в норме, мы проголосуем", - заявил греческий премьер Ципрас в пятницу вечером.

В обмен на отказ Македонии от старого названия и переименование на Республику Северную Македонию Афины пообещали снять вето на желание Скопье присоединиться к НАТО и Европейскому Союзу.

Заев говорит, он "убежден в том, что греческие законодатели признают историческую значимость соглашения".

Вступление в силу соглашения положит конец одному из самых длительных в мире дипломатических споров, который начался почти три десятилетия назад с провозглашением Македонией независимости. С 1991 года Афины отрицали, что Македония имеет право носить свое название, поскольку у Греции есть одноименная провинция, которая в давние времена была колыбелью империи Александра Македонского.

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Греция, Македония, Алексис Ципрас, Зоран Заев, Северная Македония.
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