В Париже во время протестов "желтых жилетов" произошли стычки с полицией, сотни задержанных

Новости мира: В Париже во время демонстрации "желтых жилетов" количество задержанных возросло до 240 человек.

Во Франции во время акции «желтых жилетов» были задержаны 240 человек, 200 из которых помещены под стражу. Как сообщает телеканал BFMTV, только в Париже задержали 156 человек.

Согласно источнику телеканала в полиции, на акцию по всей стране вышли более 84 тыс. демонстрантов. В Париже в санкционированном шествии приняли участие 8 тыс. человек, в Бурже – 6,7 тыс., в Тулузе – 5,5 тыс., в Бордо – 4,5 тыс., в Кане – 3 тыс. и в Марселе – 2,7 тыс. Это уже девятая по счету суббота, когда в Париже и других французских городах проводятся акции протеста "желтых жилетов", зачастую сопровождающиеся беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.

Как сообщалось, волна протестов во Франции началась 17 ноября 2018 года из-за анонсированного повышения акцизов на топливо. Демонстранты митинговали, блокировали дороги, автозаправки, хранилища горючего и торговые центры. С тех пор акции не прекращались и достигали пика в выходные. В начале декабря под давлением протестующих французское правительство полностью отказалось от намерения повысить акцизы на топливо.

Однако, несмотря на уступки, "желтые жилеты" решили продолжать свои акции, выступая против экономической политики президента Франции Эммануэля Макрона.