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Ципрас внесет на рассмотрение парламента Греции вопрос доверия правительству

Ципрас внесет на рассмотрение парламента Греции вопрос доверия правительству
21:26 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Премьер-министр Греции Алексис Ципрас намерен вынести на рассмотрение парламента вопрос доверия его правительству в связи с отставкой министра обороны.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил о намерении вынести на рассмотрение парламента вопрос доверия его правительству после отставки министра обороны Паноса Камменоса. Об этом сообщает Ekathimerini.

"Глава правительства Алексис Ципрас заявил, что хочет подтвердить доверие парламента после отставки министра обороны Паноса Камменоса, лидера партии "Независимых греков", из-за соглашения о названии Македонии", - говорится в сообщении.

Вотум доверия к правительству теоретически может быть принят с помощью только 120 голосов в 300-мандатном парламенте, если достаточно депутатов воздержатся при голосовании. Зато вотум недоверия, представленный оппозицией, требует 151 голоса для одобрения.

Ципрас в прошлом заявлял, что он не будет руководить правительством меньшинства, и будет искать поддержки 151 парламентария.

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Как сообщалось, в Греции лидер правой партии "Независимые греки" и министр обороны Камменос подал в отставку из-за запланированного рассмотрения парламентом соглашения о переименовании Македонской республики на Северную Македонию.

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Греция, Правительство, Парламент, Доверие, Алексис Ципрас.
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