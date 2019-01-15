Убийство мэра Гданска: Глава фонда, организовавшего концерт, ушел в отставку

Новости мира: В отставку ушел лидер фонда, на мероприятии которого убили мэра Гданьска.

Руководитель популярного польского благотворительного фонда, Фонда Большого оркестра праздничной помощи, на мероприятии которого смертельно ранили мэра Гданьска, объявил об отставке с должности председателя.

О своем решении Ежи Овсяк заявил в понедельник, сообщает "Польское радио".

Как он заявил во время пресс-конференции, это решение является выражением протеста против языка ненависти. Ежи Овсяк отметил, что годами он сам получал угрозы.

"Ненависть, также и в мою сторону, в сторону фонда, пылает уже 25 лет. Я веду бои с людьми, которые так же мне угрожают. Я благодарю всех, кто был вместе с нами, спасибо за исключительный финал. Мы не сдаемся" - сказал Овсяк, объявляя об отставке.

Он отметил, что покидает пост главы Фонда, однако сотрудничество с организацией не завершит.

Именно во время финала Большого оркестра праздничной помощи в Гданьске в воскресенье, 13 января, был смертельно ранен мэр города Павел Адамович.

Нападающий Стефан В. выбежал на сцену и несколько раз ударил ножом политика. Затем мужчина взял микрофон и обратился к зрителям, заявив, что невинно отсидел в тюрьме, а оппозиционная "Гражданская платформа" его пытала. Именно поэтому он и напал на Адамовича.

Врачи не смогли спасти жизнь мэра и 14 января Адамович умер.

Большой оркестр праздничной помощи – авторитетный польский благотворительный фонд. Им координируется благотворительное общественное движение, одно из самых массовых в стране. Собранные средства благотворительная организация направляет на закупку медицинского оборудования больниц и поддержку национальных медицинских и медико-социальных программ.