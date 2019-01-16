Макрон начал национальные дебаты из-за протестов "желтых жилетов"

Новости мира: Эммануэль Макрон обратился к французам с открытым письмом, в котором объявил о начале национальных дебатов.

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник начал объявленные национальные дебаты с целью выхода из социально-экономического кризиса, вызванного протестным движением "желтых жилетов".

Первую встречу с представителями широких слоев населения для обсуждения актуальных вопросов французский лидер начал с Нормандии.

"Сегодня пройдет открытый обмен мнениями. Я прошу вас свободно говорить, что у вас на уме", - заявил Макрон во время встречи с общественностью города Гран-Буртерульд, что на севере Франции.

Как сообщалось, в воскресенье глава Республики обратился к французам с открытым письмом, в котором объявил о начале национальных дебатов в ответ на продолжающиеся акции протеста так называемых «желтых жилетов», что стало символом социально-экономического кризиса во Франции.

В письме Макрон поднял 35 вопросов, касающихся социально-экономической сферы, налогообложения, демократии, окружающей среды, миграции. Национальные дебаты будут продолжаться в течение трех месяцев.