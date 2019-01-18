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В ОБСЕ готовятся к переговорам в формате "5+2" по Приднестровью

В ОБСЕ готовятся к переговорам в формате &quot;5+2&quot; по Приднестровью
18:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: В ОБСЕ изъявили желание провести переговоры по Приднестровью в формате "5+2" до начала лета.

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак в пятницу заявил о готовности организовать встречу Молдавии и непризнанной Приднестровской Молдавской республики в формате "5+2", если диалог окажется результативным.

"Мы готовы созвать следующую встречу в формате "5+2", когда у нас будет перспектива добиться чего-то конкретного. Хотелось бы - до наступления лета, но все зависит от готовности сторон", - сказал М.Лайчак журналистам по итогам официального визита в Тирасполь, где встретился с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским.

Он отметил, что ОБСЕ готова помочь в урегулировании ситуации в регионе, однако подчеркнул, что договариваться необходимо молдавской и приднестровской стороне.

В свою очередь, В.Красносельский заострил внимание на необходимости реализации ранее достигнутых приднестровско-молдавских договоренностей.

"Мы должны думать о том, чтобы результаты решения проблем были имплементированы в жизнь, чтобы люди пользовались ими, как нормами. Речь идет о вопросах логистики, экономики, гуманитарных вопросах - обо всем, что связано со спокойной стабильной жизнью людей. Приднестровье конструктивно и становится зоной стабильности, демонстрируя способность к достижению договоренностей даже в очень сложных условиях - конечно, с помощью наших коллег, в том числе миссии ОБСЕ", - добавил В.Красносельский.

В переговорах формата "5+2" в приднестровском урегулировании участвуют Тирасполь и Кишинев как стороны конфликта, Россия, Украина и ОБСЕ - как посредники, и Евросоюз и США - как наблюдатели.

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Молдавия, ОБСЕ, Приднестровье, Мирослав Лайчак, МИД Словакии.
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