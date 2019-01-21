Главу ПАСЕ переизбрали на второй срок

Новости мира: Главу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье переизбрали на второй срок.

Представительница Швейцарии Лилиан Мори Паскье переизбрана президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом говорится в официальном сообщении ПАСЕ в микроблоге Twitter.

"Поздравление Лилиан Мори Паскье, которую только что переизбрали президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы", - говорится в сообщении.

Справка. Море Паскье занимает должность президента ПАСЕ с 25 июня 2018 года, после того как в отставку был отправлен предыдущий президент Микеле Николетти. Море Паскье стала 32-м президентом ПАСЕ и вторым представителем Швейцарии на этой должности с 1949 года.

Она - четвертая женщина, которая заняла этот пост. Как известно, парламентская ассамблея Совета Европы 24 января в рамках зимней сессии в Страсбурге проведет срочные дебаты по ситуации в Азовском море и Керченском проливе.