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Главу ПАСЕ переизбрали на второй срок

Главу ПАСЕ переизбрали на второй срок
14:05 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Главу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье переизбрали на второй срок.

Представительница Швейцарии Лилиан Мори Паскье переизбрана президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом говорится в официальном сообщении ПАСЕ в микроблоге Twitter.

"Поздравление Лилиан Мори Паскье, которую только что переизбрали президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы", - говорится в сообщении.

Справка. Море Паскье занимает должность президента ПАСЕ с 25 июня 2018 года, после того как в отставку был отправлен предыдущий президент Микеле Николетти. Море Паскье стала 32-м президентом ПАСЕ и вторым представителем Швейцарии на этой должности с 1949 года.

В Страсбурге стартует зимняя сессия ПАСЕ

Она - четвертая женщина, которая заняла этот пост. Как известно, парламентская ассамблея Совета Европы 24 января в рамках зимней сессии в Страсбурге проведет срочные дебаты по ситуации в Азовском море и Керченском проливе.

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ПАСЕ, Совет Европы, Глава ПАСЕ, Лилиан Мори Паскье.
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