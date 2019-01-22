Близ боснийского города Вареш найдены залежи золота и серебра

Новости мира: В Боснии и Герцеговине открыли залежи золота и серебра.

Британская компания Adriatic Metals нашла близ боснийского города Вареш на глубине 72 метра залежи золота и серебра.

Об этом сообщает Klix.

"Британская компания Adriatic Metal обнародовала информацию об обнаружении месторождения значительного количества драгоценных металлов на глубине 72 метра недалеко от города Вареш в Боснии и Герцеговине. Эти залежи включают 18,3% цинка, 10,7% олова, 2,5 грамма золота на тонну земли, 211 граммов серебра на тонну земли, а также 2,5% меди и 25% барита", - говорится в сообщении.

Такие данные указывают на то, что потенциал этих залежей является очень большим.

Сейчас продолжаются металлургические, геотехнические и гидрогеологические исследования, после завершения которых и получение необходимых разрешений начнется фактическая эксплуатация этого месторождения.