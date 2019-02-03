Тысячи автомобилей в Италии застряли на несколько часов в пробке длиной в 16 км

Новости мира: В Италии на автомагистрали А22 сотрудничи чрезвычайной службы эвакуировали около 200 человек. которые простояли несколько часов в пробке из-за снегопадов.

В Италии на автомагистрали А22 в субботу, 2 февраля, тысячи автомобилей застряли в длинных пробках из-за сильных снегопадов.

Сообщается, что чрезвычайные службы спасли около 200 человек, которые часами вынуждены провести в автомобилях и автобусах.

Представитель пожарной службы автономной провинции Больцано сообщил, что длина пробок на трассе, которая соединяет северо-восточные регионы Италии с Австрией, достигла 16 километров. Количество транспортных средств, которые оказались в снежной ловушке, было трудно оценить, но счет идет на "тысячи".

Около 200 человек были вынуждены в течение нескольких часов находится в пробке при температуре около нуля, после чего их эвакуировали.

В связи с непогодой, несколько тяжелых транспортных средств, которые не были оборудованы для зимней езды, были вынуждены свернуть с дороги, заблокировав движение. Более того, в субботу утром в данном районе на автомагистраль сошла лавина, в тот момент, к счастью, не было никаких транспортных средств.

По предварительной информации, движение транспорта удалось восстановить ближе к вечеру, но много машин все еще были в снежной ловушке. Информации о жертвах или пострадавших не поступало.

Напомним, в США в результате сильных морозов в США погибли по меньшей мере 12 человек. Некоторые люди погибли в результате аварий на дорогах, другие – от переохлаждения на улице. Из-за переохлаждения умер 70-летний мужчина, а в Айове на территории кампуса нашли переохлажденное тело студента. Известно также, что два человека погибли в двух ДТП, еще один человек умер в городке Либертивилль (штат Иллинойс) из-за удара снегоуборочной машины.