Богатейший человек мира рассказал, как его шантажируют интимными фото

Новости мира: Самый богатый человек мира Джефф Безос рассказал, что газета National Enquirer угрожает опубликовать его обнаженные фото.

Генеральный директор Amazon и богатейший в мире человек Джефф Безос рассказал, как его пытались шантажировать, угрожая опубликовать его обнаженные фото.

По словам самого богатого человека в мире, угрозы исходили от холдинга American Media Inc., издающего бульварную газету National Enquirer. В частности, холдинг требовал от него опровергнуть заявление, что газеты холдинга освещают его развод с предвзятых позиций.

В прошлом месяце издательство опубликовало материал, в котором говорилось, что у Безоса был роман с телеведущей Лорен Санчес. В частности указывалось, что именно это стало причиной начала бракоразводного процесса Безоса с женой.

Безос ранее опубликовал пост в блоге "Нет, спасибо, мистер Пеккер", прикрепив в него переписку с Enquirer, в которой содержался ряд фотографий с изображением генерального директора Amazon и Санчес, а также угрозы опубликовать их, в случае если Безос не предоставит удовлетворяющее холдинг заявление о расследовании AMI.

Безос также сказал, что его адвокаты указали, что у издательства не было права публиковать такие фотографии, потому что у них не было разрешения на авторское право.

В последствии, AMI отправил команде Безоса письмо с описанием фотографий. Письмо включало описание девяти фотографий, включая предполагаемую фотографию "селфи ниже пояса". Безос закончил свой пост письмами перепиской двух сторон, в том числе предложение о шести условиях, выдвинутых Enquirer.

Напомним, глава Amazon.com Джефф Безос объявил, что он разводится со своей женой Маккензи после 25 лет брака. Джефф и Маккези сообщают, что, несмотря на развод, они останутся семьей. Впрочем, общественность больше интересует, как супруги будут делить нажитый совместно капитал, ведь по данным журнала Forbes, состояние Джеффа Безоса оценивается в 139,6 млрд долларов. Если у супругов не было брачного контракта, то по законам штата Вашингтон, где зарегистрированы Безосы, все активы при разводе делятся пополам.