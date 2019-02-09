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Суббота, 09.02.2019

В лондонском аэропорту "Хитроу" ураган снес самолет при посадке (Видео)

Самолет компании British Airways не смог приземлиться в лондонском аэропорту Хитроу из-за сильного ветра. Пилотам почти удалось посадить самолет, однако из-за сильного порыва ветра лайнеру пришлось экстренно набирать высоту. Видеозапись инцидента опубликовал канал Big Jet TV в Youtube. На видео хорошо видно, что пилотам почти удалось посадить лайнер. После короткого контакта с землей, самолет начал экстренно набирать высоту. Над Великобританией бушует ураган Эрика. Синоптики прогнозируют, что в отдельных регионах Великой Британо скорость ветра может достигать 31 метра в секунду.
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Лондон, Видео, Аэропорт Хитроу, Сильный ветер, Снес самолет.
12:27 Сегодня Телеграф
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