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Усомнились в подлинности: На аукционе в Нюрнберге не удалось продать картины Гитлера

Усомнились в подлинности: На аукционе в Нюрнберге не удалось продать картины Гитлера
00:05 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: из открытых источников

Новости мира: В Нюрнберге на аукционе не смогли продать ни одной картины Гитлера.

Пять картин, которые были написаны нацистским лидером Адольфом Гитлером, не смогли продать на аукционе в Германии 

Об этом сообщает ВВС.

Аукционный дом Weidler установил начальную цену на акварели в размере 45 000 евро. Аукцион состоялся в Нюрнберге, немецком городе, некогда печально известном массовыми митингами Гитлера, где ведущие нацисты были впоследствии судимы за военные преступления.

Торги сопровождались скандалом с обвинениями в подделке, а мэр города Ульрих Мали назвал его "дурным тоном".

На аукционе также выставляли предметы, которые, как утверждается, принадлежали диктатору, в том числе вазу и плетеное кресло со свастикой.

Публичная демонстрация нацистской символики противозаконна в Германии - за исключением некоторых случаев, например, по образовательным или историческим причинам.

В Германии второй день митингуют "желтые жилеты"

Аукционный дом обошел закон, добавив символы в своем каталоге.

В конце января берлинская полиция изъяла для проведения экспертного анализа три акварельные пейзажи, вероятно написанные Гитлером, которые планировали продать на аукционе.

В молодости будущий нацистский диктатор написал около 2 тысяч картин. Он хотел добиться успеха как художник в Вене до начала Первой мировой войны.

В 2014 году акварель Гитлера из старой мэрии Мюнхена была продана за 130 тысяч евро.

В 2015-м аукционный дом Weidler продал более десятка картин, приписываемых Гитлеру, за 400 тысяч евро.

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Германия, Аукцион, Картины, Нюрнберг.
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