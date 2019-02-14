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Британка вышла из комы и узнала, что родила дочку

Британка вышла из комы и узнала, что родила дочку
09:33 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости мира: В Британии 27-летняя девушка Лиза Дэйви попала в больницу с сепсисом и впала в кому, как оказалось, она находилась на 7 месяце беременности, ей сделали кесарево

В британском городе Блэкпул 27-летняя Лиза Дэйви только после того, как вышла из комы узнала, что стала матерью. В британских СМИ сообщается, что девушка попала в больницу из-за того, что у нее развился серьезный сепсис, внутренние органы начали отказывать и, как результат, молодая девушка впала в кому.

Однако, при проведении обследования, медики с удивлением обнаружили, что девушка находится на 26 неделе беременности. В связи с этим, врачи решились сделать Дэйви кесарево сечение.

Выйдя из комы, новость, что у нее родилась дочка стала для Лизы неожиданностью, так как никаких признаков она не замечала. Известно, что молодая мама назвала девочку Даниэль, в честь медсестры, которая все время, что девушка провела в больнице, заботилась о ней.

Напомним, в больнице штата Аризона пациентка, пребывающая больше 10 лет в вегетативном состоянии, родила ребенка.  Инцидент произошел в клинике Hacienda недалеко от города Финикс - столицы штата Аризона. Там женщина, которая уже около десяти лет находится в коме после несчастного случая, 29 декабря родила мальчика.В последствии, сотрудники полиции США штата Аризона задержали 36-летнего Натана Сазерленда, который работал медбратом в клинике Hacienda Healthcare в Аризоне по подозрению в сексуальном насилии над пациенткой, которая не выходя из комы родила ребенка. Полиция собрала образцы ДНК сотрудников клиники. Результаты экспертизы подтвердили виновность 36-летнего медбрата, который непосредственно ухаживал за жертвой.

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Все по теме:

Британия, Бристоль, Сепсис, Кома, Кесарево сечение, Девушка родила ребенка.
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