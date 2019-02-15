Британская команда следователей работает в Болгарии по делу Скрипалей

Новости мира: Британские следователи в Болгарии устанавливают связь между отравлением "Новичком" в Солсбери и Софии.

Группа следователей из Британии находится в Болгарии и проводит расследование в рамках "дела Скрипалей" в связи с возможной связью одного из подозреваемых с отравлением болгарского бизнесмена Эмилиана Гебры в 2015 году.

Об этом сообщает издание Guardian.

"Здесь находится британская команда. Они проводят расследование совместно с правоохранительными органами Болгарии", - заявил премьер Болгарии Бойко Борисов.

По словам болгарского премьера, как только в расследовании отравления бизнесмена выплыло слово "Новичок", болгарская сторона связалась с британскими коллегами. Он отметил, что это произошло несколько месяцев назад.

"Вся имеющаяся информация, связанная с передвижением, по месту пребывания, сотрудничеством и связями этого человека, о которых нам известно, была предоставлена британским правоохранительным органам и разведывательным службам", - сказал Борисов.

Ранее генеральный прокурор Болгарии Сотир Цацаров заявил, что якобы третий причастен к "делу Скрипачей" на имя Сергей Федотов три раза приезжал в Болгарии, в том числе в период, когда там пытались отравить Гебру.