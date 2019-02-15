Премьер-министр Греции больше не будет исполнять обязанности главы МИД

Новости мира: В Греции появился министр иностранных дел.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас назначил Йоргоса Катругалоса министром иностранных дел.

Так Ципрас освободил пост, который он временно занимал после отставки бывшего министра иностранных дел Никоса Коциаса в октябре 2018 года, сообщает Reuters.

Катругалос был заместителем министра иностранных дел и занимался европейскими делами.

Ципрас взял на себя обязанности главы МИД после отставки Никоса Коциаса, чтобы обеспечить успешное выполнение соглашения с Македонией о переименовании балканской страны.

Котзиас подал в отставку после спора на заседании правительства с министром обороны Паносом Каменосом. В должностных лиц были разногласия по соглашению с Македонией и управлением МИД.