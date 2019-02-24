В 100 км от Мадрида упал самолет: есть погибшие

Новости мира: В Испании разбился легкомоторный самолет, спасатели сообщают о двух погибших.

Два человека погибли в результате крушения небольшого самолета примерно в 100 километрах к северу от Мадрида.

Об этом сообщает Associated Press.

Спасательные службы региона Кастилья и Леон сообщили, что оба погибших были пассажирами на самолете, который вылетел с местного аэродрома.

Аварийные службы были предупреждены свидетелем, который увидел, что самолет падает с неба. Причина аварии пока неизвестны.

В воскресенье рейс авиакомпании Biman Bangladesh Airlines, направляющийся в Дубай, совершил вынужденную посадку в городе Читтагонг на юго-востоке Бангладеша после попытки захвата.