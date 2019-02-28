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Четверг, 28.02.2019

В Греции в прямом эфире рухнул столетний мост (Видео)

В Греции в результате наводнения обрушился старый мост, который был построен на острове Крит 111 лет назад. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Reuters, опубликовав соответствующее видео. Так, сообщается, что мост обрушился в прямом эфире местного телевидения. Опоры размыло сильным наводнением. Крит перенес удар сразу нескольких природных катаклизмов - сильных ветров, снега и дождей, которые бушуют последние несколько дней. Отмечается, что все вышеперечисленные факторы стали причиной грунтовых оползней, обрывов линий электропередач, падений деревьев.
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Греция, Наводнение, Крит, Мост.
11:52 Сегодня Телеграф
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