Скачать
Пятница, 01.03.2019
Климкин: Черное море никогда не буде принадлежать российскому режиму
Климкин: Черное море никогда не буде принадлежать российскому режиму
Украинцам снизили нормы потребления газа
Украинцам снизили нормы потребления газа
Этап в Шушене. Кривонос заняла место на подиуме
Этап в Шушене. Кривонос заняла место на подиуме
ТОП лучших фильмов к 8 Марта
ТОП лучших фильмов к 8 Марта

В столице Эстонии заговорили о налогах на автомобильные заторы

В столице Эстонии заговорили о налогах на автомобильные заторы
17:12 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: pixabay

Новости мира: Таллин может ввести налог на автомобильные пробки.

В столице Эстонии Таллине хотят ввести так называемый налог на автомобильные заторы.

Об этом сообщает портал ERR.

Компетентные лица в Эстонии утверждают, что введение в столице налога на автомобильные пробки пока не находится даже на этапе планирования, однако этот налог уже включен в рабочую версию государственного документа, представленного Европейской комиссии.

"Государственный план в сфере энергетики и климата до 2030 года" предусматривает 54 мероприятия для достижения перечисленных в документе целей, в том числе введение в Таллине налога на въезд в центр города для автомобилей до 2021 года.

Копия этого документа в конце 2018 года была направлена Европейской комиссии для первоначального ознакомления.

Согласно расчетам Министерства экономики Эстонии, прогнозируемый доход от нового налога составит 73 млн евро, а административные затраты на его сбор - 13 млн.

Представитель министерства Расмус Рууда заявил, что присутствие налога в рабочей версии документа вовсе не означает, что он будет введен.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Эстония, Налог, Таллин, Автомобильные заторы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Первый день весны: красивые поздравления в прозе и открытки
02 Приметы и обряды на 1 марта – Ярилин день
03 Оригинальные поздравления с первым днем весны 2019
04 Гороскоп на сегодня, 1 марта 2019: все знаки Зодиака
05 Выходные и праздники в марте 2019: сколько будут отдыхать украинцы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Военные получат модернизированный танк Т-80
Военные получат модернизированный танк Т-80
Кто получит повышенные пенсии и выплаты: что нужно знать украинцам
Повышенные пенсии и выплаты: что нужно знать украинцам
СНБО бьет тревогу: сокращение населения угрожает нацбезопасности
СНБО: Сокращение населения угрожает нацбезопасности
&quot;Прорыв года&quot;: MARUV присудили награду в РФ
"Прорыв года": MARUV присудили награду в РФ
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь