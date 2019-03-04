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Российский депутат подает в суд на Эстонию

Российский депутат подает в суд на Эстонию
17:35 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua Фото: Facebook

Новости мира: Константин Затулин не согласен с запретом на въезд в страну ЕС и подает на нее в суд.

Депутат Государственной думы РФ Константин Затулин, которому до марта 2023 года запрещено въезжать в Эстонию, намерен обжаловать соответствующее постановление в суде.

Об этом сообщает портал ERR со ссылкой на депутата.

"У Затулина есть шенгенская виза, без помех и специальных разрешений он посещает различные страны Евросоюза. Но ближайший сосед России, где проживают его избиратели, не позволяет ему выполнить свой депутатский долг - встретиться с гражданами России, законно проживающими в стране с видом на жительство и не имеющими никаких претензий со стороны властей этого государства", - заявили у Затулина.

Теперь Константин Затулин собирается обжаловать данное постановление, принятое в марте 2018 года, в суде. Причиной подачи жалобы в суд, по словам депутата, стало то, что власти Эстонии не объяснили, на каком основании ему запретили въезд.

Как известно, Затулин подозревается в посягательстве на территориальную целостность Украины.

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Эстония, РФ, Госдума РФ, Константин Затулин, Депутат РФ.
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