На севере Лондона неизвестный с ножом нападал на людей

Новости мира: В Лондоне мужчина за текущие выходные с ножом напал на четырех прохожих.

Полиция Лондона разыскивает неизвестного, который совершил серию нападений с ножом на прохожих. Об этом сообщает Fox News, передает УНН.

Сейчас две жертвы находятся в критическом состоянии. Полицейская служба Лондона предупредила, что после четырех атак, которые произошли в течение 15 часов с субботы на воскресенье, полицейская деятельность в районе Эдмонтона на севере Лондона возрастет.

Также правоохранители добавили, что нападения не связаны с терроризмом, поскольку жертвы были одиноки и уязвимы.

Власти объявили, что некоторые полицейские силы получили большие полномочия, чтобы останавливать и обыскивать подозреваемых, чтобы остановить будущие нападения.