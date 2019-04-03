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Меркель будет бороться за Brexit с соглашением

Меркель будет бороться за Brexit с соглашением
18:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Немецкий канцлер Ангела Меркель продолжит борьбу за Brexit с соглашением, отстаивая европейские ценности.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что будет бороться за то, чтобы Великобритания вышла из Евросоюза на основании соглашения между Брюсселем и Лондоном.

"Я всегда говорила, что буду бороться до последней минуты ради выхода Британии из ЕС на основании соглашения. Это в интересах Великобритании, но, прежде всего, это в наших общих интересах", - сказала А.Меркель на пресс-конференции в среду.

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Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о необходимости еще раз ненадолго продлить сроки Brexit. Она пояснила, что эта отсрочка должна быть как можно более короткой и что она завершится, как только будет принято соглашение по Brexit.

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При этом Т.Мэй отмечала, что она хочет окончания процесса до 22 мая, чтобы Великобритании не потребовалось принимать участие в выборах в Европарламент.

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Ранее ЕС предоставил Великобритании отсрочку по Brexit до 12 апреля, и в том случае, если в Лондоне не договорятся о конкретной процедуре Brexit, в этот день страна покинет ЕС без какого-либо соглашения.

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Германия, Ангела Меркель, Великобритания, Тереза Мэй, Brexit.
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