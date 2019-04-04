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В Черногории поклонники Путина демонстративно сожгли флаг НАТО

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В Черногории поклонники Путина демонстративно сожгли флаг НАТО
16:03 Сегодня Телеграф Фото: Facebook Марко Милачич

Новости мира: Председатель пророссийской партии Черногории в центре Подгорицы сжег флаг НАТО на глазах у полицейских.

Маргиналы с пророссийской партии «Настоящая Черногория» в четверг сожгли флаг НАТО в центре Подгорицы, передает Radio Slobodna Evropa.

Сообщается, что черногорская партия приурочила свою акцию к 70-летию создания НАТО и 20-й годовщине бомбардировки Югославии силами Альянса.

Лидер партии «Настоящая Черногория» Марко Милачич назвал юбилей НАТО «70 годами убийств, запугивания, пропаганды и нападений на чужие территории».

В центре Подгорицы во время сожжения флага НАТО присутствовали местные полицейские, но не принимали никаких мер, наблюдая за акцией.

Политсила «Настоящая Черногория» - довольно молодая пророссийская и просербская партия Черногории, которая остро критикует действующую черногорскую власть и продвигает экэстремистские вгляды.

Председателя Марко Милачича уже задерживали за подобные акции.

Напомним, Черногория присоединилась к НАТО в 2017 году.

Ранее сообщалось, глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас, комментируя участие страны в в бомбардировках НАТО по Сербии 20 лет назад, заявил, что такой шаг был "ответственным действием" и правильным решением для ответа на нарушения прав человека в Балканской стране.

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НАТО, Черногория, Югославия, Альянс, Подгорица, Бомбардировка Югославии, Марко Милачич, Настоящая Черногория.
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