Хорватскому экс-премьеру увеличили тюремный срок

Новости мира: Суд Хорватии увеличил тюремный срок бывшему премьеру Иво Санадеру за коррупцию.

Верховный суд Хорватии увеличил тюремный срок с 4,5 до 6 лет бывшему премьер-министру Хорватии Иво Санадеру за “откаты” на сумму в более чем два миллиона евро. Об этом сообщает DW.

“В четверг Верховный суд в Загребе увеличил тюремный срок с 4,5 до 6 лет бывшему премьер-министру (Хорватии — ред.) Иво Санадеру за освоение откатов за договор о недвижимость на сумму более €2 млн, когда он находился у власти с 2003 по 2009 год“, - говорится в сообщении.

Суд также решил, что Санадер должен вернуть в бюджет более €2 млн, которые он получил коррупционным путем. После оглашения приговора его переправили в одну из тюрем в пригороде хорватской столицы. Отмечается, что сам экс-премьер вину не признает и назвал решение суда политически мотивированным.