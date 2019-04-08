Весенняя красота: улицы Бонна украшают розовые цветы сакуры (Видео)

Украшенный цветами Бонн: улицы западного немецкого города покрылись розовыми красками - там зацвела сакура. Тысячи хрупких маленьких цветочков привлекают горожан не только своей красотой, но и тонким нежным ароматом. Аллею сакур в Бонне посадили более 30 лет назад, когда реставрировали старые улочки и городу хотели придать более романтическое настроение. Цвет японских вишен будет радовать как минимум две недели, если погода не подведет. Местные надеются, что полюбоваться сакурой приедут тысячи туристов.