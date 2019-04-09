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Близнецы в Бельгии избежали тюрьмы, поскольку суд не смог их отличить

Близнецы в Бельгии избежали тюрьмы, поскольку суд не смог их отличить
15:49 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости мира: Бельгийский суд освободил братьев-близнецов, потому что не смог различить.

Суд бельгийского города Левен оправдал двух братьев-близнецов по делу о драке в магазине, потому что их нельзя было различить.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

28-летние Ибрагим и Мурат А. попали под суд за нападение и причинение вреда человеку в октябре 2015 года.

Полиция получила кадры видеонаблюдения, но братья выглядели настолько похоже, что ни полиция, ни жертва не смогли разобраться, кто виноват.

Суд сообщил, что нет достаточных доказательств для осуждения обоих близнецов.

Братья вступили в перепалку, когда один из них упал с велосипеда возле отделения Citysnack в Левене.

Падение вызвало смех прохожих. Один из братьев сердито отреагировал, ударив прохожего мужчину, а второй попытался удержать своего близнеца, схватив его за спину.

Несмотря на то, что обоих братьев вызвали на допрос, только один пришел, утверждая, что он сначала пытался остановить брата, который напал на мужчину, но потом сам нанес удар.

Хотя его показания не были подтверждены записями камер, полиция не смогла различить братьев на видео, и кадры не использовались в суде. Свидетели давали доказательства по делу, но не внесли дополнительной ясности.

"Очевидно, что один из них активно пытался удержать второго за спину. Поэтому его нельзя судить ни как преступника, ни как соучастника", - сказал судья.

Оба близнеца ранее судимы. В 2011 году один из них получил условный срок лишения свободы за кражу с насилием, а его брата оправдали из-за спорных доказательств.

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Суд, Бельгия, Близнецы, Левен.
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