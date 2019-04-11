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У канцлера ФРГ Меркель в возрасте 90 лет умерла мать

У канцлера ФРГ Меркель в возрасте 90 лет умерла мать
10:50 Сегодня Телеграф По материалам: Интерфакс-Украина

Новости мира: У канцлера Германии Ангелы Меркель в возрасте 90 лет умерла мать Херлинд Каснер, она работала учительницей английского языка и латыни.

Представитель правительства Германии сообщила, что у канцлера ФРГ Ангелы Меркель в возрасте 90 лет умерла мать. В некоторых немецких СМИ заявили, что мать канцлера Германии Ангелы Меркель умерла еще в начале апреля.

На просьбу прокомментировать информацию, одна из близких родственниц Ангелы Меркель подтвердила факт смерти ее матери и попросила уважать частную жизнь канцлера и ее семьи.

Известно, что мать канцлера ФРГ звали Херлинд Каснер, она проработала учительницей английского языка и латыни. 

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Сообщается, что совсем недавно, в феврале 2019 года она сопровождала дочь при поездке в Темплин, где Ангеле Меркель присвоили звание почетного гражданина этого города. Именно в этом городе  с 1957 по 1973 год Меркель проживала с родителями. Отмечается, что ее отец Хорст Каснер служил в этом восточногерманском городе пастором.

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Ангела Меркель, Канцлер ФРГ, Умерла мать, Херлинд Каснер, В возрасте 90 лет.
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