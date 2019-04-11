Баварским коровам не запретили носить колокольчики

Новости мира: Семейная пара из маленького немецкого городка подала иск против фермеров еще пять лет назад.

Суд в немецком Мюнхене решил, что коровы на ферме в Баварии могут и дальше носить колокольчики, хотя их звон и раздражает некоторых местных жителей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Суд вынес решение по делу пары из городка Хольцкирхен, которая подала иск еще пять лет назад.

Истцы жаловались, что коровы местной фермерши Регины Киллер мешают им спать. Они также сетовали на неприятный запах навоза и насекомых, которые сопровождают коров.

Ведущая баварская политик Ильзе Айгнер в свою очередь подчеркнула, что "корова вместе с колокольчиком является частью нашего сельского образа жизни".

Доводы же адвоката супругов о том, что шум в их спальне от звона достигает 70 децибел, суд признал неубедительными.

Регина Киллер настаивает, что именно колокольчики помогают найти животное, если то потеряется.

Пара истцов недовольна решением суда и обещает его обжаловать.