В Австрии уволили чиновника из-за стиха о сравнении мигрантов с крысами

Новости мира: В Австрии чиновник антимиграционной Партии свободы уйдет в отставку после сравнения мигрантов с крысами.

Вице-канцлер Австрии заявил, что член его партии уйдет в отставку после написания стихотворения, в котором есть сравнения мигрантов с крысами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Вице-канцлер Штрахе заявил, что Кристиан Шильхер покинет антимиграционную Партию свободы и уйдет в отставку с должности заместителя мэра Браунау-ам-Инн, где родился Адольф Гитлер.

Песенка под названием "Городская крыса" появилась в местном издании Партии свободы в Браунау. В стихотворении есть предостережение против смешения культур, что вызвало сильную критику со стороны левоцентристской оппозиции.

"Так же, как мы живем здесь, другие крысы, (которые пришли) в качестве гостей или мигрантов, должны разделить наш образ жизни! Или быстро убраться отсюда!" - говорится в стихотворении.

Канцлер Курц, консерватор, который руководит Австрией вместе с Партией свободы в качестве партнера по коалиции с конца 2017 года, потребовал в понедельник, чтобы партия отмежевалась от этого стихотворения. Он сказал, что "выбор слов – отвратительный, бесчеловечный и глубоко расистский".

Штрахе сказал, что Кристиан Шильхер, который сказал в понедельник, что хотел быть провокационным, но не навредить никому, ушел в отставку по собственному желанию, чтобы предотвратить вред партии.