СМИ: Некачественная российская нефть добралась и до Венгрии

Новости мира: Венгрия приостановила поставки нефти из РФ.

Венгрия приостановила поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Об этом сообщили в самой крупной нефтегазовой компании Венгрии MOL, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"MOL (Magyar Olaj es Gazipari Reszvenytarsasag - ред.) постоянно контролирует качество сырья, которое проходит по трубопроводу "Дружба", и не позволяет не соответствовать стандарту сырой нефти. Загрязненная сырая нефть не может быть на нашем нефтеперерабатывающем заводе, - отметили в MOL.

Ранее оператор нефтетранспортной системы Украины "Укртранснафта" проинформировал "Гомельтранснефть Дружба" об остановке транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

Словакия также приостановила получения российской нефти из-за ухудшения ее качества, последовав примеру Беларуси и Германии.

Также Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу "Дружба".