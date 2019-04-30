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В Англии в “родном” лесу Винни-Пуха произошел крупный пожар

В Англии в “родном” лесу Винни-Пуха произошел крупный пожар
08:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото из открытых источников

Новости мира: На юге Великобритании вспыхнул Эшдаунский лес, ставший прототипом леса, в котором жили герои сказки Алана Милна о Винни-Пухе.

В Англии загорелся Ашдаунский лес. Именно он в свое время послужил прототипом Чудесного леса (в оригинале - Стоакрового леса), где жили герои детской сказки Алана Милна про Винни-Пуха. Об этом сообщает BBC.

"Территория площадью в 20 гектаров была охвачена огнем в воскресенье вечером. На место происшествия прибыли шесть пожарных бригад. К утру понедельника там оставались четыре из них, чтобы удостовериться, что огонь полностью потушен", - говорится в сообщении.

Член пожарной бригады Эндрю Гаусден отметил, что пожары такого масштаба ночью случаются редко. При этом, по его словам, нет оснований полагать, что это был поджог.

Гаусден сказал, что, несмотря на недавний дождь, подлесок был очень сухим, поэтому огонь распространился достаточно быстро. "Мы получили много звонков, в том числе от полицейских, у которых недалеко расположен учебный центр", - сообщил он.

От огня вряд ли смогли спастись рептилии, потому что они недостаточно быстро передвигаются. Также наверняка уничтожены гнезда с отложенными в них яйцами и птенцами, которые пернатые свили на земле. Крупным животным вроде лис и оленей повезло больше - скорее всего, они успели вовремя сбежать.

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В 1925 году уже известный к тому моменту драматург Алан Александр Милн переехал со своей семьей в деревню Хартфилд недалеко от Ашдаунского леса. Его пустоши и живописные поляны стали прототипом Стоакрового леса (в пересказе Бориса Заходера он известен как Чудесный лес), где и жил, пожалуй, самый известный в мире медвежонок и его друзья.

Ашдаунский лес находится в заповеднике High Weald и вместе с прилегающей пустошью занимает две трети всей его территории размером в 2,5 тысячи гектаров.

В феврале этого года в Ашдаунском лесу из-за невнимательности волонтеров произошло сразу два пожара.

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Англия, Пожар, Великобритания, Лес, Винни-Пух.
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