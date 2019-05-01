В Румынии зафиксировали мощный торнадо (Видео)

В румынском уезде Кэлэраш было зафиксировано крупный торнадо. Фотографии и видео редкого для Румынии природного явления были опубликованы в социальных сетях. Как сообщил префект уезда Кэлэраш Георге Якоб, в результате торнадо 10 жилых домов в селе Дражна остались без крыш. Также из-за торнадо на одной из автомагистралей уезда перевернулся пассажирский автобус. По данным Инспектората по чрезвычайным ситуациям, пострадавших нет. Румынские метеорологи предупредили о желтом уровне опасности ураганного ветра, проливных дождей и гроз. Непогода продлится до вечера 1 мая.