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Среда, 01.05.2019

В Румынии зафиксировали мощный торнадо (Видео)

В румынском уезде Кэлэраш было зафиксировано крупный торнадо. Фотографии и видео редкого для Румынии природного явления были опубликованы в социальных сетях. Как сообщил префект уезда Кэлэраш Георге Якоб, в результате торнадо 10 жилых домов в селе Дражна остались без крыш. Также из-за торнадо на одной из автомагистралей уезда перевернулся пассажирский автобус. По данным Инспектората по чрезвычайным ситуациям, пострадавших нет. Румынские метеорологи предупредили о желтом уровне опасности ураганного ветра, проливных дождей и гроз. Непогода продлится до вечера 1 мая.
Укринформ
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Румыния, Погода, Торнадо, Кэлэраш.
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