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Немецкие церкви потеряют половину прихожан

Немецкие церкви потеряют половину прихожан
17:42 Чт, 2 Май 2019 Телеграф

Новости мира: Снижение общего уровня прихожан и рост инфляции вынудят крупнейшие церкви Германии искать пути увеличения доходов бюджета.

В Германии к 2060 году прогнозируется резкий спад прихожан в две крупнейшие христианские церкви, исследователи отмечают, что церквям придется сокращать расходы, сообщает AP.

Исследование о снижении количества членов католических и протестантских церквей Германии провели исследователи из Фрайбургского университета. По их данным, к 2035 году количество уменьшится с 45 млн до 34,8, а к 2060 до 22,7 млн.

С заказом о проведении исследования обратились немецкие Конференция католических немецких епископов и Евангельская церковь. Среди основным причин снижения количества прихожан называются крещение меньшего количества детей и снижение интереса у взрослых людей.

Католическая и протестантская церкви за год получают миллиарды евро дохода от своих членов, которые выплачивают до 9% своих налогооблагаемых средств.

За последние годы две церкви увеличили доход к 12 млрд евро благодаря низкому уровню безработицы и ростом основных экономик Европы.

Исследователи прогнозируют, что высокий уровень инфляции вынудит эти церкви выплачивать 25 млрд евро расходов к 2060 году, что приведет к дефициту в бюджете.

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Все по теме:

Германия, Церковь, Католики, Протестанты, Доходы церкви, Евангельская церковь.
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