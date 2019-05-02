ЕС и Турция призвали США пересмотреть свое решение по иранской нефти

Новости мира: ЕС и Турция призвали США отменить нефтяные санкции против Ирана.

Европейский Союз обеспокоен окончательным вступлением в силу санкций США в отношении нефтяного сектора Ирана. Об этом в ходе конференции Брюсселе заявил комиссар ЕС по вопросам климата Мигель Ариас Каньете, передает УНН со ссылкой на DW.

По словам Каньете, эмбарго на импорт иранской нефти представляет собой угрозу для сохранения соглашения с Тегераном по атомной программе. Также он добавил, что пока Иран продолжает соблюдать условия данного договора, Евросоюз будет его также поддерживать.

В свою очередь министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал США пересмотреть решение о возобновлении санкций.

"Решение США, с какой стороны на него не посмотреть, оказывает на всех негативное влияние", - заявил он.

По словам турецкого министра, его страна не может в столь короткое время найти альтернативные источники нефтяных поставок.

Между тем министр энергетики США Рик Перри в ходе визита в Брюссель выступил в защиту санкций Вашингтона, указав на связи Тегерана с террористическими организациями и отсутствием в Иране правового государства.

Напомним, что Катар официально выразил несогласие с решением США усилить нефтяные санкции против Ирана.

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп продолжил в понедельник действие эмбарго, наложенного ранее на поставки нефти и нефтепродуктов из Ирана. В указе американский лидер выразил уверенность в том, что в мире достаточно нефти для того, чтобы можно было безболезненно сворачивать сотрудничество с Ираном в этой области.