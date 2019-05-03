Трамп летом планирует посетить Турцию

Президент США Дональд Тампа может посетить Турцию этим летом во время поездки в Европу.
Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает корреспондент Укринформа.
"Президент Дональд Трамп в июне будет в Европе, а через месяц, сказал он, хочет организовать визит в Турцию", - рассказал министр.
Он добавил, что такое желание американский лидер выразил во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам руководителя турецкого МИД, разговор "прошел в позитивном ключе".