Трамп летом планирует посетить Турцию

Новости мира: Дональд Трамп может организовать визит в Турцию летом.

Президент США Дональд Тампа может посетить Турцию этим летом во время поездки в Европу.

Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает корреспондент Укринформа.

"Президент Дональд Трамп в июне будет в Европе, а через месяц, сказал он, хочет организовать визит в Турцию", - рассказал министр.

Он добавил, что такое желание американский лидер выразил во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам руководителя турецкого МИД, разговор "прошел в позитивном ключе".