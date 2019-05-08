Министр здравоохранения Норвегии советует ни в чем себе не отказывать

Новости мира: По убеждению Листхеуг, министерство здравоохранения "не должно быть полицией нравов", навязывая населению, что хорошо, а что плохо.

Люди могут есть, курить и употреблять алкоголь сколько захочется, уверена недавно назначенная министром здравоохранения Норвегии Сильви Листхеуг.

Об этом информирует BBC.

"Людям следует разрешить курить, пить алкоголь и есть красное мясо сколько им заблагорассудится. Ведь люди сами достаточно хорошо знают, что является здоровым, а что нет", - заявила министр.

Среди норвежских чиновников и медиков это заявление вызвало недоумение и критику как "представляющее угрозу для здоровья общества".

Сильви Листхеуг была назначена на должность главы Минздрава Норвегии 3 мая. Отмечается, что ранее она была известна своими антииммиграционными взглядами.