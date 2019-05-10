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Эстония в ЕС будет добиваться новых санкций для РФ

Эстония в ЕС будет добиваться новых санкций для РФ
09:30 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Министерство иностранных дел Эстонии 14 мая на министерской встрече ЕС поднимет вопрос расширения санкций против России

Приступивший в конце апреля к деятельности новый глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу на встрече министров иностранных дел ЕС 14 мая собирается поднять вопрос о возможности введения новых санкций для России.

Об этом он заявил в интервью изданию Eesti Päevaleht, сообщает Delfi.

”Россия — ядерная держава, которая в последнее десятилетние дважды использовала силу в отношении соседних стран”, — отметил Рейнсалу и добавил, что в интересах Эстонии поддерживать суверенность и территориальную целостность стран, чтобы подобные акты агрессии получили релевантную трактовку.

”В связи с этим я попросил Министерство иностранных дел проанализировать возможные дополнительные меры, касающиеся последних шагов России, когда она, нарушая дух Минских соглашений, начала в упрощенном порядке выдавать в Крыму и на Донбассе паспорта. Всеми этими шагами необходимо заниматься”.

На следующий неделе Рейнсалу отправляется на встречу министров иностранных дел стран-участниц ЕС, где намерен ”хотя бы риторически” поднять вопрос о шагах, которые мог бы принять ЕС в ответ на действия России (например, вопрос принятия выдаваемых Россией паспортов в Крыму и на Донбассе ). "Тем более, что на встрече 13 мая исполняется десять лет восточному партнерству, так что на месте будут и страны восточного партнерства. Для них этот посыл будет очень важен”, - отметил он.

О встрече президентов Эстонии и России Рейнсалу высказался следующим образом: ”Встреча президента — реальность, которая произошла. Там возник ряд вопросов, которые подняла президент и которые поднял президент России. Несомненно, у МИДа есть причина проанализировать эти вопросы в свете дальнейших действий. Важно, что президент на этой встрече еще раз подчеркнула, что мы не смиримся с нарушением территориальной целостности Грузии и Украины”.

Комментируя приезд в Эстонию лидера французских праворадикалов Марин Ле Пен, Рейнсалу отметил, что сам бы ее приглашать не стал.

”Я бы ее не пригласил, но я и не являюсь избирателем EKRE. Мне не нравится, что Ле Пен приезжает в Эстонию. По моей оценке, ее политика не отвечает нашим национальным интересам, если ввести ее во всей красе, особенно то, что касается отношений с Россией. Но в свободной стране любой может пригласить кого пожелает. Да и Ле Пен же в Шенгене, так что ей даже не надо ни приглашения, ни визы”, — сказал Рейнсалу.

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Санкции, МИД, РФ, МИД Эстонии, Урмас Рейнсалу.
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