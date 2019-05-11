Скачать
Суббота, 11.05.2019
Порошенко дал показания ГПУ по делу Майдана
Порошенко дал показания ГПУ по делу Майдана
Епицкоп УПЦ КП оштрафован за дебош в резиденции Филарета
Епицкоп УПЦ КП оштрафован за дебош в резиденции Филарета
Словакия сотворила главную сенсацию ЧМ-2019 по хоккею, обыграв США
Словакия сотворила главную сенсацию ЧМ-2019 по хоккею, обыграв США
Приметы и обряды на 11 мая – День Ясона
Приметы и обряды на 11 мая – День Ясона

В Польше определились фавориты на выборах в Европарламент

В Польше определились фавориты на выборах в Европарламент
07:13 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В Польше две партии сохраняют одинаковые шансы на победу в выборах в Европарламент.

Польская правоконсервативная партия “Право и Справедливость” (PiS) и коалиция партий “Гражданская платформа -Европейская коалиция” (PO-KE) сохраняют практически одинаковые шансы на победу в выборах в Европарламент, которые состоятся в Польше 26 мая.

Об этом говорится в опросе, проведенном в мае, информирует tvn24.pl.

Сообщается, что за PiS сегодня готовы проголосовать 34% поляков, а за коалицию PO-KE – 33%.

Проходной барьер в 5% преодолели бы сейчас также партия левого толка Wiosna (Весна) - 8%, антисистемная националистическая группировка “Конфедерация – Корвин Браун Лирой Националисты” – 6%, и радикальное движение “Кукиз’15” – 5%.

"Желтые жилеты" идут в Европарламент

При этом, за последний месяц уровень поддержки снизился до всех ключевых партий – PiS на 4%, PO-KE – на 2%, “Wiosna”- на 1%.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Польша, Выборы, Европарламент, Выборы в Европарламент.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Порошенко дал показания ГПУ по делу Майдана
02 Украинка Светлана Гасс получила титул самой красивой бабушки в мире
03 Бутина убеждала Минфин США, что РФ не сбивали MH17
04 В АП отреагировали на видеообращение Зеленского
05 Вопрос даты инаугурации: Зеленский записал видеообращение к депутатам
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Нигерии освободили 900 детей из плена
В Нигерии освободили 900 детей из плена
Курсы валют НБУ на субботу, 11 мая
Курсы валют НБУ на субботу, 11 мая
Украину в ближайшие сутки 12 мая не покинут дожди с грозами
Украину в ближайшие сутки 12 мая не покинут дожди с грозами
Рецепт дня: скумбрия с овощами
Рецепт дня: скумбрия с овощами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь