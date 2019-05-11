Депутаты в Греции не смогли выразить недоверие правительству

Новости мира: Парламент Греции провалил вотум недоверия правительству Алексиса Ципраса.

Греческие депутаты 10 мая выразили доверие правительству премьер-министра Алексиса Ципраса. За отставку проголосовало только 136 депутатов из 300, а в поддержку правительства - 153.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Голосование состоялось по представлению главной оппозиционной партии "Новая демократия", которая сначала выразила протест против заместителя министра здравоохранения за его слова об одном из своих коллег, который использует инвалидную коляску. Ципрас поддержал чиновника, после чего оппозиция решила рассмотреть вопрос о доверии всему правительству.

Оппозиция требует, чтобы Ципрас созвал внеочередное общее выборы, если он проиграет выборы в Европейский парламент позже в этом месяце.

Лидер оппозиционной "Новой демократии" Кириакос Мицотакис говорит, что европейские выборы в Греции "будут голосованием неодобрения худшего правительства Греции со времени восстановления демократии", имея в виду завершение военной диктатуры страны 1967-1974 годов.

Ципрас работает премьером с 2015 года. За это время парламент рассматривал вотум доверия к нему пять раз.