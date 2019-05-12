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Глава МИД Эстонии планирует вернуть вторую "н" в название Таллина за рубежом

Глава МИД Эстонии планирует вернуть вторую "н" в название Таллина за рубежом
06:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости мира: Новый глава МИД Эстонии намерен взяться за "правильное" написание Таллина за рубежом.

Новый министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu) пообещал взяться за правильное написание за рубежом названия столицы государства.

Он был возмущен, когда узнал, что в названии Таллина в ряде зарубежных аэропортов на билетах пишут "Таллин" с одним "Н", тогда как на эстонском языке употребляют в названии два "Н".

"Если это утверждение верное, то это, конечно, нужно прекратить! Пожалуйста, выясните это с коллегами. Я не забыл, что по поводу этого второго "н" ещё во времена Вайно (Карл Вайно - первый секретарь ЦК Компартии Эстонии в 1978-1988 годах - ИФ) были ожесточенные споры", - написал глава МИД в субботу в социальных сетях.

Взяться за грамматику его подвигло письмо бывшего депутата парламента Тоомаса Алаталу (Toomas Alatalu) также в социальных сетях.

Экс-депутат сообщил: "Я вчера прилетел из Джербы, и моим пунктом назначения был ТАЛЛИН. Когда я пару месяцев назад вылетал из Фуэртевентуры, пунктом назначения также был ТАЛЛИН. Написал об этом в Министерство иностранных дел - никакой реакции. Поэтому до голосования на Генеральной ассамблеи ООН через путешественников по всему миру надо добиться, чтобы во всем мире знали, что столицей Эстонии является ТАЛЛИНН".

Вопрос о правильном написании поднимался и применительно к современной России. Здесь также считается правильным писать "Таллин" с одним "Н". Так, портал "грамота.ру" пишет, что "Согласно словарям и справочникам правильно: Таллин".

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В то же время в русскоязычных СМИ Эстонии согласно требованиям местного законодательства столица государства пишется с двумя "Н". Примечательно, что при написании Тотального диктанта допускаются оба варианта. Во времена перестройки этот вопрос поднимался на политические высоты. Он рассматривался как один из откликов на возросшее национально-освободительное движение в регионах.

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Столица, Грамматика, МИД Эстонии, Написание, Урмас Рейнсалу.
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