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В Кишиневе прошел марш сексменьшинств

В Кишиневе прошел марш сексменьшинств
05:51 Пн, 20 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: В Кишиневе состоялся марш сексменьшинств под охраной полиции.

Марш солидарности сексуальных меньшинств состоялся в воскресенье в Кишиневе. Как передает корреспондент "Интерфакса" с места событий, в нынешнем году марш прошел под слоганом "Я в порядке". По оценкам организаторов, в нем приняло участие около 500 человек.

Они несли флаги ЛГБТ-сообщества и плакаты с надписью: "Мы с собой в порядке, с ненавистью - нет!". Безопасность участников марша обеспечивали полицейские, которых было в несколько раз больше, чем манифестантов.

Полицейские предприняли небывалые меры безопасности - перекрыли около 10 перекрестков на всей протяженности маршрута. Тысячи полицейских сопровождали участников марша, кордоны полицейских в защитном обмундировании окружили колонну со всех сторон. Также было перекрыто движение по всем улицам, пересекающим улицу Бухарестскую, а также по другим улицам центральной части Кишинева.

В конце маршрута участников марша ждали автобусы. По словам организаторов, участники манифестации поедут "в безопасное место". Перед тем, как садиться в автобусы, участники мероприятия поблагодарили полицию и иностранных дипломатов, которые приняли участие или поддержали мероприятие.

"В этом году марш прошел отлично, по всему намеченному маршруту. Благодарим полицию за содействие в проведенном мероприятии. Мы с собой в порядке, с ненавистью - нет!", - заявила Анжелика Фролова, исполнительный директор организации людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией "Гендер-Док-М".

На перекрестках в центре Кишинева и у Дворца Республики к манифестантам пытались прорваться представители православного сообщества, чтобы помешать проведению марша. Несколько лет подряд представителям православной церкви удавалось сорвать марш ЛГБТ-сообщества через два-три квартала. На этот раз, как и в прошлом году, полицейские не допустили столкновений оппонентов.

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Представители православного сообщества накануне провели Марш в защиту семейных ценностей. В нем приняли участие президент Молдовы Игорь Додон с семьей и митрополит Кишиневский и Всея Молдовы Владимир. В воскресенье под патронажем президента на центральной площади Кишинева проходит Фестиваль семьи.

Ранее митрополит осудил проведение марша и потребовал от администрации Кишинева не разрешать его. Посольства ряда зарубежных стран в Кишиневе или аккредитованные в Молдове выступили в пятницу с совместным заявлением по поводу Международного дня против гомофобии, выразив поддержку молдавским представителям ЛГБТИ-сообщества.

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Все по теме:

ЛГБТ, Молдавия, Кишинев, Марш, Сексменьшинства.
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