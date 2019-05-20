Четыре строителя погибло от падения подъемного крана в Израиле

Новости мира: В результате падения подъемного крана в Израиле погибло 4 строителя.

Четыре строителя погибли в результате падения подъемного крана на стройплощадке города Явне в центральной части Израиля.

Об этом информирует Синьхуа.

“Трое рабочих были убиты на земле отвалившимися частями подъемного крана. Еще один при падении крана оказался заблокирован в нем на 30-метровой высоте. Упавший кран находился в процессе демонтажа”, - говорится в сообщении.

По данным израильских источников, заблокированного рабочего сумели спустить на землю, где медики пытались его реанимировать, но в итоге были вынуждены констатировать смерть.

Указывается, что на этой же стройплощадке, где возводятся два жилых дома, в апреле погиб от удара током водитель грузовика. Синьхуа сообщает, что с начала 2018 года на стройках в Израиле погибли 58 рабочих, 20 из них — уже в нынешнем году. Средние и тяжелые травмы с начала 2019 года получили 62 рабочих.