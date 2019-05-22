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В Турции на голову девушки упала груда кирпичей

В Турции на голову девушки упала груда кирпичей
09:33 Сегодня Телеграф По материалам: УНИАН Фото: pixabay.com

Новости мира: В городе Денизли в Турции на голову 19-летней девушки Бусры Ясар упала груда кирпичей, но она даже не потеряла сознания и поднялась с помощью прохожих.

В турецком городе Денизли на тротуар упала груда кирпичей, когда в тот момент шли две девушки. На видео, которое разместило издание Daily Mail можно увидеть, что на голову 19-летней Бусры Ясар упала груда кирпичей, но она, к счастью, не потеряла сознания и поднялась при помощи неравнодушных прохожих.

Известно, что 19-летнюю пострадавшую девушку доставили в больницу университета Памуккале на западе Турции. По словам специалистов, ее состояние оценивается как стабильное, она находится под наблюдением врачей.

В местных СМИ предполагают, что кирпичи могли упасть с строительной площадки, которая находилась на 4 этаже из-за ошибки рабочего.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле двое туристов из Туниса забыли в такси сумку с 30 тысячами евро. В тот же день водитель вернул ее забывчивым иностранцам. Водитель обнаружил ее, когда в машину садился следующий пассажир. 20-летний Хакан Канат в интервью турецким СМИ рассказал, что у него и в мыслях не было присвоить сумку - он больше беспокоился, сможет ли найти владельцев. Тунисцы поблагодарили таксиста за честность и вручили 100 евро в качестве вознаграждения.

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Все по теме:

Турция, Пострадавшая, Строительная площадка, Денизли, На голову девушки упала груда кирпичей, Бусра Ясар.
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