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Венгрия нарушает права человека: Совет Европы требует принятия мер

Венгрия нарушает права человека: Совет Европы требует принятия мер
15:36 Ср, 22 Май 2019 Телеграф Укринформ

Новости мира: Венгрию призвали решить вопросы несоблюдения права человека для уменьшения негативного влияния на верховенство права.

Совет Европы отмечает нарушения в Венгрии прав человека, несоответствие защиты беженцев, положения гражданского общества и независимости судебной системы.

Об этом говорится в обнародованном в среду докладе комиссара Совета Европы по правам человека, сообщает корреспондент в Страсбурге.

"Венгрия должна решить связанные вопросы в области прав человека по защите беженцев, среды гражданского общества, судопроизводства и гендерного равенства", - заявили в СЕ.

Как подчеркивается, "нарушение прав человека в Венгрии имеет негативное влияние на систему верховенства права".

"Это должно быть решено немедленно", - подчеркнули в Совете Европы.

Зеленский выразил надежду, что Венгрия возобновит поддержку Украины на пути в ЕС и НАТО

Как сообщалось, Венгрия блокирует европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины через реализацию своих амбиций относительно противодействия функционированию государственного украинского языка в Украине.

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ЕС, Беженцы, Венгрия, Совет Европы, верховенство права.
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