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Пучдемона избрали депутатом Европарламента

Пучдемона избрали депутатом Европарламента
07:35 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Бывший глава Каталонии (Испания) Карлес Пучдемон, скрывающийся от испанского правосудия в Бельгии, был избран депутатом Европарламента.

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, скрывающийся от испанского правосудия в Бельгии, получит депутатский мандат в Европарламенте.

Об этом свидетельствуют предварительные данные итогов выборов после обработки 96% бюллетеней, пишет Euronews.

Пучдемон − номер один списка каталонской коалиции "Свободные для Европы", которая по результатам воскресного голосования получает два места из 54, принадлежащих Испании в ЕП. В Европарламент от этой коалиции также проходит бывший член женералитета Тони Комин, скрывающийся от испанского правосудия в Бельгии.

В целом по стране выборы в ЕП выиграла Испанская социалистическая рабочая партия. Она получила 20 мест из 54.

Вопрос участия Пучдемона на выборах в ЕП будет рассмотрен Верховным судом Испании

На втором месте Народная партия с 12 мандатами, а на третьем крайне правая VOX с тремя мандатами. Она впервые прошла в Европарламент.

Напомним: 29 апреля избирательная комиссия Испании отказала Пучдемону и Комино в праве баллотироваться в Европарламент. Однако в мае Верховный суд Испании отменил запрет, признав участие в выборах "фундаментальным правом", закрепленным в Конституции.

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Испания, Европарламент, Каталония, Карлес Пучдемон.
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