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В Европарламенте лишили предварительной аккредитации депутатов из Испании

В Европарламенте лишили предварительной аккредитации депутатов из Испании
12:20 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: В Европейском парламенте лишили предварительной аккредитации всех новоизбранных депутатов от Испании.

Европейский парламент приостановил аккредитацию всех новоизбранных испанских евродепутатов после того, как Карлесу Пучдемону и еще одому каталонскому политику закрыли доступ в здание.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Пучдемону, который был главой Каталонии во время событий вокруг несостоявшегося провозглашения независимости, было отказано в доступе в здание Европарламента в среду вечером. То же самое ждало и другого каталонского политика Тони Комина.

Им также было отказано во временной аккредитации, несмотря на то, что другие испанские евродепутаты уже получили свою аккредитацию.

Причиной такого шага назвали то, что якобы Европарламент до сих пор не получил официальный перечень испанских евродепутатов.

По испанским правилам, все избранные в Европейский парламент сначала должны лично присягнуть, что будут соблюдать Конституцию Испании. Если бы Пучдемон поехал в Испанию, его бы немедленно арестовали по обвинению в мятеже.

Пучдемона избрали депутатом Европарламента

Председатель парламента Антонио Таяни решил приостановить аккредитацию всех испанских депутатов Европарламента до обнародования окончательных результатов европейских выборов в Испании.

"Испанский театр абсурда был импортированв Европейский парламент", - сказал адвокат Пучдемона Саймон Бекерт.

"Если Европейский парламент позволит государству-члену влиять на себя, чтобы запретить депутатам занимать свои места, мы пойдем в Суд ЕС", - предупредил он.

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Испания, ЕС, Европарламент, Карлес Пучдемон.
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