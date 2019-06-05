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В Молдове град повредил десятки гектаров плодовых садов

В Молдове град повредил десятки гектаров плодовых садов
14:28 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: На севере Молдовы из-за сильных ливней и града пострадали десятки гектаров плодовых садов и сельскохозяйственных угодий.

В Молдове из-за сильных ливней с градом пострадали десятки гектаров плодовых садов и сельскохозяйственных угодий на севере страны. Об этом проинформировали в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям.

"От сильных дождей с градом в Окницком районе (север Молдовы) пострадали 120 гектаров подсолнечника и около 130 гектаров плодовых садов. В центральных и южных районах Молдавии были подтоплены приусадебные участки, а в отдельных регионах страны сохраняется риск возникновения наводнений из-за повышения уровня воды в местных реках", - говорится в сообщении.

В частности, в селе Унгры Окницкого района град почти на 90% уничтожил урожай.

Спасательные службы Молдовы работают в усиленном режиме для устранения последствий непогоды. По данным молдавских метеорологов, в среду, 5 июня, в отдельных регионах страны снова ожидаются ливни с градом.

Напомним, в Монастырисском районе Тернопольской области река Золотая Липа после сильной грозы вышла из берегов и хлынула просто по улицам села Красиев. В результате интенсивного выпадения осадков подтоплено 6 жилых домов и ориентировочно 7 га частных приусадебных участков. Для откачки воды на месте работает резервный караул и оперативная группа районного сектора ГСЧС.

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Молдова, Видео, Град, Сильный ливень, Пострадал урожай.
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