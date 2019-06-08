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Эстонию избрали членом СБ ООН: комментарий президента Кальюлайд

Эстонию избрали членом СБ ООН: комментарий президента Кальюлайд
11:46 Сегодня Телеграф

Новости мира: Президент Эстонии назвала историческим избрание страны в СБ ООН и назвала приоритеты в политике.

Избрание Эстонии в Совет безопасности ООН - это исторический момент, сказала президент страны Керсти Кальюлайд.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на канцелярию главы государства.

"Эстония с самого восстановления независимости придерживалась той линии, что мы принимаем свои решения в международном сообществе, опираясь на ценности. Этим мы заслужили доверие и этой линии мы должны придерживаться и в дальнейшем. Членство в Совете Безопасности ООН - исторический шаг для Эстонии. С одной стороны , у нас больше шансов участвовать в обсуждении мировых вопросов, чем когда-либо, с другой, вырастут наша популярность и значимость нашего слова", - сказала Кальюлайд.

Приоритетами Эстонии как непостоянного члена Совета Безопасности ООН станут поддержка миропорядка, основанного на международном праве, повышение эффективности работы Совета безопасности, ознакомление с опытом цифрового государства и электронного управления, участие в решении проблем климата и экологии, заявил глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу.

"За столом Совета безопасности Эстония сможет внести свой вклад в урегулирование конфликтов и обеспечение мира во всем мире. Эстония выступает за то, чтобы мировой порядок базировался на правилах и международном праве", - цитирует министра пресс-служба МИД.

Эстония избрана непостоянным членом Совбеза ООН

По словам Рейнсалу, "на первом месте для нас, как для цифрового государства, станут электронное управление и кибербезопасность, гарантирующая нашу безопасность".

Генеральная ассамблея ООН избрала в пятницу Эстонию непостоянным членом Совета безопасности ООН на 2020-2021 годы.

Наряду с пятью постоянными членами (США, Россия, Франция, Великобритания, Китай) в каждом составе СБ ООН также действуют 10 непостоянных членов, которых избирают на два года в порядке ротации и которые представляют разные географические регионы. Ежегодно пять непостоянных членов переизбираются.

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Эстония, Совбез ООН, Керсти Кальюлайд.
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